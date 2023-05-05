В Пулково увеличат количество стоек регистрации к Дню Победы

Пропускная способность зоны регистрации Пулково на внутренних рейсах увеличится на 3000 пассажиров в сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Пулково собираются увеличить количество стоек регистрации. Модернизация пройдет к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров. Стоек станет 88, благодаря чему на внутренних рейсах пропускная способность увеличится на 3 тысячи человек в сутки. Об этом сообщили 5 мая 2023 года в пресс-службе аэропорта Санкт-Петербурга.

- Службы аэропорта готовы к интенсивной работе в период майских праздников. В Пулково традиционно проводится акция по специальному обслуживанию ветеранов в бизнес-салонах в праздничные дни, – отметил Павел Кушниренко, директор по наземному обслуживанию аэропорта.

К началу летнего сезона, когда пассажиропоток традиционно увеличивается, в аэропорту ввели мобильные кассы и запустили мобильные посадочные билеты, а также в 2,5 раза увеличили зону для обслуживания маломобильных пассажиров.