Врачи Педиатрического университета Петербурга сделали экстренную операцию подростку после падения из окна пятого этажа

Врачи Педиатрического университете спасают подростка после падения с высоты пятого этажа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета спасают 15-летнего мальчика после падения с высоты пятого этажа. В клинику подростка привезла бригада скорой помощи в ночь на 5 мая 2023 года. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

- Бригада скорой помощи доставила 15-летнего подростка с множественными травмами. Молодой человек находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию, - пишет газета.

Врачи диагностировали у мальчика серьезную черепно-мозговую травму, травму груди, живота и повреждение внутренних органов. Также у него переломаны предплечья, обе стопы, кости таза. Пациент находится в травматическом шоке.

Для спасения парня врачи провели ему две экстренные операции. Сейчас подросток находится под наблюдением, дальнейшие мероприятия будут проводиться, исходя из его состояния.