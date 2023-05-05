Петербуржца приговорили к 17 годам колонии за производство крупной партии наркотиков

Петербуржца приговорили к 17 годам колонии особого режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд приговорил двух жителей региона к 17 и 15 годам колонии особого и строгого режима за производство крупной партии наркотиков. К слову, один из фигурантов ранее уже был судим за тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Сотрудники полиции ранее задержали 35-летнего петербуржца и его 33-летнего подельника, проживавшего на территории Ленинградской области. Их подозревали в изготовлении запрещенных веществ, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, осужденные оборудовали несколько лет назад подпольную лабораторию в подвале одного из домов в Кировском районе области. Там они всего за четыре месяца приготовили более 13 килограммов наркотиков двух видов. Психотропные средства они хранили в том же помещении, чтобы в дальнейшем продать их. Но правоохранители к нарушителям нагрянули раньше и во время обыска изъяли всю «запрещенку».