Завершены поиски без вести пропавшего 14-летнего мальчика в Ленобласти

Завершены поиски без вести пропавшего 14-летнего мальчика. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Новая поисковая операция отряда «ЛизаАлерт» из Северной столицы завершилась успешно. В этот раз волонтерам в кратчайшие сроки удалось вернуть домой без вести пропавшего в Ленобласти 14-летнего мальчика. Об этом спасатели сообщили в сообществе организации в социальной сети ВКонтакте.

– Найден! Жив! Благодарим всех за помощь, – поделились радостью сотрудники «ЛизыАлерт» в комментариях под постом о найденном ребенке.

Напомним, что мальчик ушел из дома 3 мая, но даже спустя сутки не вернулся. Тогда обеспокоенные родители забили тревогу и попросили помощи у поисково-спасательного отряда. Ориентировки тут же разлетелись по социальным сетям, а волонтеры начали собирать и отрабатывать возможные версии о пропавшем подростке. К слову, как всегда, сотрудники ПСО не раскрыли обстоятельств и причин исчезновения человека, соблюдая этические нормы.