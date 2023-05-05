Ветерану из Ленобласти подарили квартиру на 100-летний юбилей

Ветерану подарили квартиру на 100-летний юбилей. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Ветерана Великой Отечественной войны Георгия Лончакова 5 мая навестил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Поводов прийти в гости к пенсионеру в Кировске оказалось несколько: поздравить с наступающим Днем Победы и 100-м днем рождения. В честь этого мужчине торжественно вручили ключи от новой квартиры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона.

– Георгий Лончаков – пилот, защищавший ленинградское небо в тяжелое для страны время, – рассказал Александр Дрозденко.

Он также уточнил, что за плечами ветерана целых 89 успешных боевых вылетов. Кроме того, во время выполнения солдатского долга его несколько раз ранили. Но несмотря на это, герой войны и сейчас держит строгую выправку. К слову, кроме нового жилья в юбилей Георгию Лончакову подарили продукты, произведенные на территории Ленобласти. Сам именинник приятно удивился подобному вниманию.