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НовостиПроисшествия5 мая 2023 16:15

Уголовное дело из-за взяток возбудили на замначальника таможни в Петербурге

Мужчина получал деньги за ускорение таможенных процедур
Элеонора КУРЮМОВА
На замначальника таможни возбудили уголовное дело из-за взяток.

На замначальника таможни возбудили уголовное дело из-за взяток.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Северной столице задержали заместителя начальника таможни. Как стало известно, мужчина получал взятки от юридических лиц. Сейчас на него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России.

– Сотрудники ФСБ Петербурга и Ленобласти вместе с представителями службы противодействия коррупции СЗТУ ФТС России пресекли незаконное получение денег полковником таможенной службы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, нарушитель активно использовал свои полномочия и служебное положение. Он регулярно брал взятки за общее покровительство организаций и ускоренное прохождение ими таможенных процедур. Сейчас обвиняемого задержали сотрудники полиции. Он находится под арестом. Правоохранители продолжают выяснять все подробности дела. К слову, если дело дойдет до суда, то экс-таможеннику грозит до 12 лет лишения свободы.