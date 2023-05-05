Арсенальную и Пироговскую набережные начнут ремонтировать в Петербурге

Арсенальную и Пироговскую набережные отремонтируют в Петербурге. Фото: www.gov.spb.ru

В Северной столице продолжают преображать и восстанавливать дороги города. В этот раз ремонтировать начнут Арсенальную и Пироговскую набережные. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

– Из-за дорожных работ с 6 по 20 мая ограничат движение транспорта от Арсенальной улицы до Литейного моста в Калининском районе, – уточнили в пресс-службе.

В комитете добавили, что выбирать новый маршрут также придется водителям, привыкшим ездить от улицы Фокина до Академика Лебедева в Выборгском районе. Там ремонт продлится с 12 мая по 10 июля. К слову, менять асфальт будут поэтапно, по одной полосе. В планах обновить бортовой камень, отреставрировать покрытие, а также нанести новую разметку. Автолюбителям, кроме того, порекомендовали быть внимательнее к информационным щитам с указателями возможных объездов.