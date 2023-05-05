Режим работы общественного транспорта изменится в майские праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Северной столицы напомнили об изменениях в режиме работы общественного транспорта на майских праздниках и временных ограничениях на дорогах. Информационную памятку опубликовала пресс-служба комитета по транспорту.

– До 12:30 9 мая транспорт не будет останавливаться от Невского проспекта до Певческого моста, у шестого и восьмого домов по Дворцовой площади, а также на Миллионной улице, – напомнили в пресс-службе.

Кроме того, 6 мая с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Пражской улице, а с 11:00 до 14:00 – по проспекту Славы. В предпраздничные дни многие улицы будут вообще закрыты для движения.

Что же касается движения автобусов, то их график в ближайшие дни – 7, 8 и 9 мая – совпадет с графиком воскресенья. Петербургский метрополитен же выйдет на рельсы с 6 по 8 мая в режиме выходного дня, а 9 мая — рабочей недели. Кроме того, пригородные электропоезда будут ходить 6, 7 и 8 мая по субботнему расписанию, а 9 мая — по воскресному.

Напомним, что со всеми изменениями в работе транспорта Северной столице можно ознакомиться на сайте комитета и на портале общественного транспорта.