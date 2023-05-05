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НовостиПроисшествия5 мая 2023 19:00

Прокуратура устроит проверку из-за пожара в «Доме Орбели» в Ленобласти

Выясняются обстоятельства и причины возгорания
Элеонора КУРЮМОВА
Прокуратура проверит обстоятельства пожара в «Доме Орбели». Фото: vk.com/st.petersburgnews

Прокуратура проверит обстоятельства пожара в «Доме Орбели». Фото: vk.com/st.petersburgnews

Всеволожская прокуратура организует проверку из-за пожара в здании федерального исторического памятника «Дом Орбели». Культурный объект возрастом почти 90 лет, расположенный в селе Павлово, загорелся во второй половине дня 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

– На место происшествия уже отправился первый заместитель городского прокурора, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В областной прокуратуре также добавили, что в настоящее время правоохранители пытаются выяснить причину возгорания. Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, пламя охватило абсолютно весь дом к приезду сотрудников двух частей «Леноблпожспаса». К слову, информации о пострадавших не поступало. Напомним, ранее spb.kp.ru писала, что исторический памятник «Дом Л.А. Орбели» загорелся в Ленобласти, а спустя час пожар удалось локализовать на площади 180 квадратных метров.