Табачного контрабандиста из Петербурга оштрафовали на 300 тысяч

Табачного контрабандиста оштрафовали на 300 тысяч. Фото: Артем КИЛЬКИН

У жителя Северной столицы, желавшего получить «легкие» деньги, все идет не по плану. Накануне его оштрафовали на целых 300 тысяч рублей. Как стало известно, ранее мужчина пытался вывезти за границу почти две тысячи упаковок табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Городской суд признал виновным мужчину в попытке перевезти товары через границу Таможенного союза, – уточнили в пресс-службе.

Как выяснили следователи, несколько лет назад житель города на Неве закупил крупную партию табачных изделий и захотел незаконно переправить их через Выборгскую таможню. Но его задержали подоспевшие правоохранители. К слову, изъяли они у нарушителя 1989 пачек.

Ранее spb.kp.ru писала, что полиция Петербурга накрыла канал контрабанды наркотиков из Прибалтики. Как стало известно, четыре наркоторговца пытались перевезти 850 тысяч доз гашиша под видом машинного масла.