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НовостиПолитика5 мая 2023 20:06

Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что у России достаточно сил для разгрома ВС Украины к началу осени

Скотт Риттер заявил об отсутствии причин для военного проигрыша Москвы
Элеонора КУРЮМОВА
Скотт Риттер заявил об отсутствии причин для военного проигрыша Москвы.

Скотт Риттер заявил об отсутствии причин для военного проигрыша Москвы.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Бывший американский морпех-разведчик заявил, что ВС России нанесут решающий удар по украинской армии в конце лета или начале осени. Об этом когда-то военный, а сегодня колумнист рассказал во время презентации своей новой книги «Гонка разоружения».

– Я полагаю, что нет каких-либо объективных факторов для поражения Москвы. Если она захочет победить, то причин для продолжения и затягивания конфликта на Украине нет, – рассказал Риттер.

По его личному мнению, у сегодняшней России хватит сил и военного потенциала, чтобы разгромить ВСУ. Но, тем не менее, экс-разведчик рассуждает о том, какие именно цели преследует многомиллионное государство: одержать полную победу или добиться статус-кво.

Напомним, что в презентованной недавно в Петербурге «Гонке разоружения» Скотт Риттер рассказал, как американское правительство контролировало советские заводы по изготовлению ракет. Кстати, книга издана ИД «Комсомольская правда».