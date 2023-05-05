Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что у России достаточно сил для разгрома ВС Украины к началу осени

Скотт Риттер заявил об отсутствии причин для военного проигрыша Москвы. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Бывший американский морпех-разведчик заявил, что ВС России нанесут решающий удар по украинской армии в конце лета или начале осени. Об этом когда-то военный, а сегодня колумнист рассказал во время презентации своей новой книги «Гонка разоружения».

– Я полагаю, что нет каких-либо объективных факторов для поражения Москвы. Если она захочет победить, то причин для продолжения и затягивания конфликта на Украине нет, – рассказал Риттер.

По его личному мнению, у сегодняшней России хватит сил и военного потенциала, чтобы разгромить ВСУ. Но, тем не менее, экс-разведчик рассуждает о том, какие именно цели преследует многомиллионное государство: одержать полную победу или добиться статус-кво.

Напомним, что в презентованной недавно в Петербурге «Гонке разоружения» Скотт Риттер рассказал, как американское правительство контролировало советские заводы по изготовлению ракет. Кстати, книга издана ИД «Комсомольская правда».