«Лучи Победы» зажглись в Петербурге 5 мая

Проекция с дружинницами МПВО включится на Московском проспекте. Фото: vk.com/kgagov

Новые световые инсталляции – «Лучи Победы» – зажгли в Северной столице 5 мая. В предпраздничные дни они будут освещать город с крыш двух высотных зданий, у въезда на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе. К слову, работать оборудование будет в промежутке с 21:50 и до четырех часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В память о героях Великой Отечественной войны и защитниках блокадного Ленинграда «Лучи Победы» будут включать каждый вечер по 9 мая включительно, – уточнили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, на стене дома на Каменноостровском проспекте включат проекцию с вечным огнем и журавлями. А на фасаде здания по Большому проспекту Васильевского острова появится праздничная открытка с изображением знамени Победы и ордена Великой Отечественной войны. Кондратьевский проспект украсит картина Николая Репина «С Победой!». В Шушарах же включат патриотический плакат художника Виктора Слыщенко. Проекция с дружинницами МПВО появится на Московском проспекте. Увидеть и полюбоваться изображениями можно будет до 15 мая.