Военнослужащих из Петербурга торжественно проводили в зону спецоперации

Военнослужащих торжественно проводили в зону спецоперации. Фото: www.gov.spb.ru

На Витебском вокзале в Северной столице 5 мая торжественно проводили петербуржцев, заключивших контракт с Министерством обороны России. В картинном зале здания для бойцов, отправляющихся в зону спецоперации, состоялся концерт учеников детской школы искусств имени Д. С. Бортнянского. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– С перрона Витебского в разные годы отправлялись герои страны: Русская гвардия, бойцы Ленинградского народного ополчения. В прошлом, 2022 году отсюда уезжали воины танкового батальона «Аврора», – напомнил губернатор города на Неве.

Александр Беглов также подчеркнул, что ушедшие – наследники русской воинской славы. Кроме того, он поблагодарил бойцов за их мужественное решение отправиться защищать Родину.

Как добавили в пресс-службе правительства, город передал военнослужащим комплекты дополнительного снаряжения.