Полутеневое лунное затмение прошло 5 мая в Петербурге

Полутеневое лунное затмение прошло 5 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Северной столицы во второй половине дня 5 мая могли наблюдать необычное явление – полутеневое лунное затмение. Об этом со ссылкой на Московский планетарий сообщает «Мойка78».

– Луна проходила через полутень Земли с 18:14 до 22:31, – цитирует учреждение издание.

В планетарии также рассказали, что затмение было глубоким, но слабым из-за того, что земной спутник прошел только около края тени планеты. Сама Луна оставалась на протяжении всего времени в полутени.

Как передает СМИ, наблюдать за этим уникальным природным событием можно было, хоть и достаточно сложно. Для этого жителям города на Неве потребовалось бы специальное оборудование.

К слову, это не единственное подобное затмение в этом году. Но в следующий раз оно произойдет только осенью, 28 октября. Тогда спутник Земли уйдет в тень планеты.