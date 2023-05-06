У японских макак родился детеныш в Ленинградском зоопарке. Фото: t.me/lenzoopark

Пополнение произошло в семье самых северных обезьян в мире и в Ленинградском зоопарке – японских макак. 24 марта у них появился на свет второй детеныш. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– 26 марта 2021 года в семье обезьян родился первенец Кайко. Почти через два года на свет появился еще один мальчик, – уточнили в пресс-службе.

Как добавили работники зоопарка, малыш практически ни на шаг не отходит от своей мамы: все делает у нее на руках. Кроме того, посетителям учреждения и читателям официального телеграм-канала предложили выбрать имя для малыша. С 5 мая по 5 июня в специальный ящик можно будет опустить записку с каким-либо именем. Вместе с предложенным вариантом нужно будет оставить свои контакты. Победителю подарят билеты в зоопарк. Итоги конкурса работники подведут в социальных сетях 8 июня.