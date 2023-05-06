Двое фигуристов тренера Тамары Москвиной перешли в группу Тутберидзе

Заслуженный тренер не держит обиды на своих учеников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое подопечных тренера по фигурному катанию Тамары Москвиной ушли к другому наставнику. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский присоединились к группе тренера Этери Тутберидзе, сообщил ТАСС.

Под крылом Москвиной фигуристы занимались около семи лет, успев стать чемпионами Европы в 2020 году, бронзовыми призерами чемпионата мира в 2021 году, а также выигрывали бронзовые медали европейских первенств в 2019 и 2022 годах.

Сама тренер не в обиде на то, что ее ученики решили сменить обстановку. Москвина заявила ТАСС, что среди фигуристов стараются сохранять дружескую и конкурентную обстановку.

- Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу - вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится. И вы вольны, как мы. Преподаватель же не удерживает ученика, если он хочет в другую школу, институт, город, - сказала тренер.

Тамара Москвина пожелала 21-летней Бойковой и 23-летнему Козловскому совершенствоваться в другом коллективе. И заявила, что продолжит готовить к победам Анастасию Мишину, Александра Галлямова и других подопечных.