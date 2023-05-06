Пожилой житель Петербурга лишился квартиры на Рижском проспекте из-за мошенников

Полиция уже разбирается в случившемся. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожилой житель Адмиралтейского района попал в ужасную ситуацию из-за мошенников. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 5 мая пенсионер обратился к ним за помощью - мужчина лишился квартиры и своих сбережений.

Выяснилось, что с апреля 68-летнему пенсионеру названивали неизвестные. Они предлагали ему мудреную схему по сохранности денег, и мужчина все-таки клюнул на опасную удочку. Мошенники убедили петербуржца продать его квартиру на Рижском проспекте, а вырученные за продажу деньги перевести на особые «безопасные» счета. Мужчина так и поступил - перевел средства от продажи квартиры и заодно свои домашние сбережения на неизвестные счета с разных банкоматов.

- Сумма ущерба составила 6 882 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

Преступников пока не нашли, но полиция разыскивает обманщиков.