Повар, расчленивший приятеля в Выборге, заключен под стражу

Мужчина зарезал друга в пылу пьяной ссоры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Повар из Выборга, расчленивший своего друга за невыплаченные долги, заключен под стражу. Соответствующее решение утром субботы, 6 мая, вынес суд по ходатайству следствия, сообщили в пресс-службе управления СК по Петербургу и Ленобласти.

Части человеческого тела, завернутые в пакеты, находили по всему Выборгу в феврале, апреле и мае, напомнили в ведомстве. Следователи возбудили дело об убийстве и уже 5 мая задержали подозреваемого в жестокой расправе.

Предполагаемым убийцей оказался 28-летний повар одного из местных кафе, он дал признательные показания. По версии следствия, в декабре прошлого года повар распивал алкоголь вместе со своим коллегой, и мужчины повздорили. Поводом для ругани стал долг, который коллега не выплатил убийце. В пылу ссор повар зарезал приятеля ножом, после чего расчленил и разложил по пакетам по всему Выборгу.

- Продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины задержанного, - отметили в СК.

Скоро мужчине предъявят обвинение.