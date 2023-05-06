Власти Петербурга объявили запрет на использование беспилотников и гидроциклов из-за Дня Победы

Поблажку дадут беспилотникам, прнадлежащим органам госвласти, СМИ, кинодеятелям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга объявили запрет на использование беспилотников и гидроциклов на некоторых водных участках. Как сообщили в пресс-службе Смольного, ограничения будут действовать с 7 по 10 мая, пока идут мероприятия ко Дню Победы.

- Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - заявили власти.

Исключение сделают только для беспилотников органов госвласти и местного самоуправления, организаций, исполняющий государственный заказ. Дадут поблажки и тем квадрокоптерам, которые работают в интересах СМИ и киноиндустрии, но владельцам дронов придется предъявить подтверждающие документы.

Что до гидроциклов, то им нельзя передвигаться по участку Невы от Большого Обуховского моста до Благовещенского, по двум участкам Малой Невки (от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки), по всему Кронверкскому проливу и по участку Большой Невки от Ушаковского моста до Невы.