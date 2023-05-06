Многодетный отец из Ленобласти погиб в бою на спецоперации

Михаилу Егорову было 40 лет. Фото: vk.com/kirovskreg

Житель города Отрадное из Ленобласти погиб на спецоперации. Об этом 5 мая сообщила администрация Кировского района.

Многодетный отец и предприниматель погиб в бою в городе Бахмут, мужчине было 40 лет. В субботу мужчину похоронили в родном городе, на прощание пришли не только его близкие, но и однокласники, сослуживцы и земялки, представители местной администрации. В последний путь Михаила Егорова проводили несколько десятков человек.

Кировский район области простился с мужчиной 5 мая. Фото: vk.com/kirovskreg

- Михаил Егоров пошёл защищать Родину, отдал жизнь за нас и наше будущее. Администрация Кировского муниципального района глубоко скорбит вместе с родными и близкими героя, - заявили местные власти.

Известно, что погибший герой окончил петербургский Университет МВД, после чего несколько лет работал в ОВД Кировского района. В последнее время Егоров занимался предпринимательством и растил с супругой нескольких детишек.