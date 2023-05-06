Ленинградский зоопарк в День Победы расскажет о жизни зверинца в годы блокады

В этот день также откроется несколько тематических выставок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинградский зоопарк пригласил посетителей послушать рассказы о выживании зверинца в годы Великой Отечественной войны. К 78-летию окончания войны зоопарк подготовил большую программу для тех, кому интересна история.

Сотрудники расскажут, как зоопарк и его работники жили и работали в самые страшные годы - годы блокады Ленинграда. В биографии города навсегда остались воспоминания людей о том, как животные и люди переносили тяготы войны и дождались дня Победы.

- Также вас ждёт выставка детских рисунков, творческие мастер-классы, лекция и тематическая экскурсия, - завлекает зоопарк, призывая собраться вместе и почтить память героев того времени.

Программа ко Дню Победы продлится с 11:00 до 17:00. Заработает экспозиция «Зоосад в годы блокады», откроется выставка детского рисунка, пройдут творческие мастер-классы. Историческую экскурсию по всему зоосаду проведут в 13:00, а ту самую лекцию о годах войны - в 15:00.