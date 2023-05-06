На Дачном проспекте задержали двоих мужчин, выбросивших из окна автомобиля пакет наркотиков

В пакете оказалось почти полкило мефедрона. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Двух приятелей с огромным пакетом наркотиков задержали на Дачном проспекте в Петербурге. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, удачная поимка случилась днем 5 мая.

Полиция совместно с ДПС остановила у дома №34 приметный желтый автомобиль «Шевроле Камаро», в котором сидели житель Сыктывкара и петербуржец, оба 30-летние ровесники. Парням явно было что скрывать: один из них при задержании попытался выбросить из окна машины прозрачный пакет с порошком. Конечно, «неопознанный летающий пакет» не остался без внимания правоохранителей - внутри было кристаллообразное вещество.

- Вещество, находившееся в прозрачном пакете, является наркотическим средством мефедрон, - рассказали в пресс-службе ведомства. К слову, весил пакет почти полкило.

В отношении мужчин возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Пока решается вопрос об избрании им меры пресечения.