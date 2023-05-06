Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова зажгут в День Победы

Огни на колоннах зажигают только по важнейшим праздникам города и страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Факелы Ростральных колонн зажгутся 9 мая в честь Дня Победы. О соблюдении городской традиции сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Гореть огни на колоннах будут в два подхода: с 9:00 до полудня и с 19:00 до 23:00. Вместе с праздничным салютом, намеченным на 22:00 у стен Петропавловской крепости, факелы составят зрелищную и красивую пару. - Огни Ростральных колонн, уникального архитектурного сооружения и одного из главных символов Санкт Петербурга, загораются в дни городских и всероссийских праздников, - дополнили в комитете и напомнили, что факелы зажигают еще и в особо торжественных случаях.

За газоснабжением визитной карточки города следит городская служба ООО «ПетербургГаз». Под крылом компании колонны находятся уже более 65 лет - впервые факелы на них зажгли в июне 1957 года. А в 2011 году колонны комплексно отреставрировали. Обновили, конечно, и газовое оборудование памятника.