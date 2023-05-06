На всех вокзалах Петербурга 9 мая прозвучит «Гудок Победы»

Протяжный гудок раздастся в полдень. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские железные дороги присоединятся к празднованию Дня Победы. 9 мая по всей России дадут символичные гудки в память о Великой Отечественной войне, они прозвучат абсолютно на всех вокзалах страны. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

Петербургские вокзалы, конечно, не останутся в стороне. Ровно в полдень на Московском, Балтийском, Финляндском, Ладожском, Витебском вокзалах будут слышны протяжные гудки. Звуковой сигнал дадут все паровозы, скоростные и грузовые поезда, а также электрички, которые будут ждать отправления на вокзалах или уже будут в пути.

- Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году, - напомнили в РЖД.

Тогда вся страна услышала гудок за пару минут до того, как в ночь на 9 мая из всех радио зазвучал голос диктор Юрия Левитана. Он зачитал текст Акта о капитуляции Германии.