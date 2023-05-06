Капремонт в Детской школе искусств на Маршала Тухачевского закончат в июне

До 2024 года в школе отремонтируют еще и учебные классы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масштабные капитальные работы в Охтинском центре эстетического воспитания близятся к завершению. Как рассказали в пресс-службе Смольного, в июне Детскую школу искусств, расположенную на улице Маршала Тухачевского, закончат обновлять.

В здании ремонтировали Большой концертный зал, объект был под личным контролем губернатора Александра Беглова. Он поручил провести ремонт в школе после личного приема граждан в приемной Президента в Северо-Западном федеральном округе.

- Обновлённый зал центру необходим. Это одна из крупнейших Детских школ искусств города, - заметил градоначальник и подчеркнул, что в школе занимаются более 2000 детей до 18 лет.

Если ремонт в концертном зале завершится в июне, то работы второго этапа - только в 2024 году. За это время планируется обновить учебные классы, инженерные сети и служебные помещения. К работам приступят, как только ученики уйдут на летние каникулы после учебы.