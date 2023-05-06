В Доме журналиста открылась выставка работ фоторепортеров Петербурга

Выставка проработает в Домжура до 18 мая. Фото: предоставлено "Российской газетой"

В Доме журналиста на Невском проспекте открылась выставка фоторабот «Петербург на первой полосе». Там собрали снимки, сделанные петербургскими фоторепортерами из редакций четырех федеральных печатных изданий.

Авторами работ стали Юлия Пыхалова из петербургской редакции «Комсомольской правды», Святослав Акимов из «Российской газеты», Александр Петросян из ИД «Коммерсантъ», а также Вероника Такмовцева и Татьяна Швецова из «АиФ-Петербург».

На выставке собрали работы пяти фоторепортеров. Фото: предоставлено "Российской газетой"

Организаторы назвали выставку приношением любимому Петербургу к его скорому дню рождения, 27 мая. А само открытие экспозиции символично совпало с днем рождения самого Дома журналиста - он «прописался» по данному адресу ровно 46 лет назад.

- Это первое празднование дня рождения Домжура за всю историю его существования, - заявил на открытии председатель городского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих. - Мы решили, что теперь профессиональным сообществом будем собираться чаще.

Глава городского отделения Союза журналистов призвал коллег встречаться чаще. Фото: предоставлено "Российской газетой"

В ходе церемонии Шерих вручил некоторым журналистам грамоты, дипломы и почетные знаки Союза.

Выставка проработает в Доме журналиста на Невском проспекте, 70 с 4 по 18 мая. Потом фотографии переедут в Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина.