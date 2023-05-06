Мощный пожар вспыхнул в промзоне в Новогорелово

Причины пожара пока не установлены. Фото: соцсети

Вечером субботы, 6 мая, район поселков Горелово и Новогорелово окутало плотным дымом от пожара. Огромный серый столб дыма заметили местные жители около 20:00, устрашающими кадрами очевидцы поделились в соцсетях.

Официальной информации о пожаре пока не поступало, пострадал ли кто-то в огне - тоже неизвестно. Местные предполагают, что огонь разбушевался в тупике за складами на Заречной улице. Жители Горелово уверены, что горит не сам склад, а что-то мелкое вблизи. Основная версия - мусор.

Дым видят и жители других районов, его заметили с Кубинского путепровода, Валдайской улицы, проспекта Стачек.

- Как минимум от ЗСД у стадиона уже видно столб дыма, - сообщают в соцсетях очевидцы.

Прозвучали также версии о горящих шинах и пожаре в подстанции. Судя по кадрам из соцсетей, на место уже прибыли пожарные, они тушат активное пламя. На одном из роликов подтверждают - горит мусорная свалка.