Движение в центре Петербурга 7 мая перекроют на пять часов из-за репетиции парада

Ограничения будут действовать с 7:00 до 12:30. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крупная порция дорожных ограничений ждет петербургских автомобилистов в воскресенье, 7 мая. Причиной тому станет генеральная репетиция парада Победы, которая пройдет на Дворцовой площади. О перекрытиях напомнил городской комитет по транспорту.

- Ограничения будут действовать 7 мая с 07:00 до 12:30, - предупредили в комитете.

Недоступными для автомобилей станут набережная Мойки на участке от Невского проспекта до Певческого моста, вся Миллионная улица, набережные Зимней канавки, Адмиралтейская и Дворцовая. Также не получится проехать по Дворцовому проезду, по Адмиралтейскому проспекту на участке от Гороховой улицы до Невского проспекта. Традиционно перекроют и Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Вдоль Дворцовой площади в эти часы тоже не будут ждать автомобилей.

Последний набор ограничений горожанам придется перетерпеть уже 9 мая, в день праздника. Некоторые из них начнут действовать с 8 мая.

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