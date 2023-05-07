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НовостиПроисшествия7 мая 2023 6:29

Туристический автобус сгорел на Ушаковском мосту в Петербурге

Пожар произошел посреди ночи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Мощный пожар в туристическом автобусе произошел в ночь на 7 мая в Петербурге. Фото: "Мегаполис"

Мощный пожар в туристическом автобусе произошел в ночь на 7 мая в Петербурге. Фото: "Мегаполис"

Для кого-то туристический сезон в Петербурге явно начался не по плану. В ночь на 7 мая на Ушаковском мосту в Приморском районе в автобусе, перевозящем гостей города на экскурсии, произошел мощный пожар. Горел моторный отсек. Благодаря оперативным действиям пожарным огонь не перекинулся на салон. Однако, судя по видео с места, в итоге дым заволок весь транспорт.

- Сообщение о пожаре в туристическом автобусе на Ушаковском мосту поступило в 02:30 7 мая. В 02:42 огонь удалось потушить. Сведений о пострадавших в происшествии нет. Пожар ликвидировали силами двух единиц техники и 10 человек личного состава, - отчитались ранним утром в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

К слову, тем временем в Ленобласти спасатели МЧС продолжали тушить мощный пожар в промзоне на Волхонском шоссе. Там огонь раскинулся на 500 квадратных метров. Но в ночь на 7 мая спасатели смогли ликвидировать открытое горение и локализовать пожар.