Туристический автобус сгорел на Ушаковском мосту в Петербурге

Мощный пожар в туристическом автобусе произошел в ночь на 7 мая в Петербурге. Фото: "Мегаполис"

Для кого-то туристический сезон в Петербурге явно начался не по плану. В ночь на 7 мая на Ушаковском мосту в Приморском районе в автобусе, перевозящем гостей города на экскурсии, произошел мощный пожар. Горел моторный отсек. Благодаря оперативным действиям пожарным огонь не перекинулся на салон. Однако, судя по видео с места, в итоге дым заволок весь транспорт.

- Сообщение о пожаре в туристическом автобусе на Ушаковском мосту поступило в 02:30 7 мая. В 02:42 огонь удалось потушить. Сведений о пострадавших в происшествии нет. Пожар ликвидировали силами двух единиц техники и 10 человек личного состава, - отчитались ранним утром в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

К слову, тем временем в Ленобласти спасатели МЧС продолжали тушить мощный пожар в промзоне на Волхонском шоссе. Там огонь раскинулся на 500 квадратных метров. Но в ночь на 7 мая спасатели смогли ликвидировать открытое горение и локализовать пожар.