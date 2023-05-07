На матче «Зенита» и «Спартака» придет 45 тысяч болельщиков

45 тысяч болельщиков придут на возможно чемпионский матч "Зенита" и "Спартака". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На матче «Зенита» и «Спартака», который пройдет вечером 7 мая на «Газпром Арене», ожидается до 45 тысяч болельщиков. Если так и произойдет, то это будет рекордом посещаемости со времен введения карты болельщика в Российской Премьер-лиге. Напомним, что воскресная игра может стать чемпионской для сине-бело-голубых, но для этого им нужно только побеждать принципиального соперника из Москвы. В случае выигрыша ближайшие преследователи в турнирной таблице потеряют все шансы догнать «Зенит».

- Примерно 10 процентов билетов на игру со «Спартаком» мы раздали бесплатно в рамках социальной программы клуба – так, возможность поддержать команду в принципиальном матче получили болельщики, которые не имеют возможность приобрести билет, - пояснил «СЭ» директор «Зенита» по ВИП и розничным продажам Илья Шадхан.

Добавим, что всего в Петербурге и Ленобласти оформлено уже около 120 тысяч карт болельщика. Сделать это можно с помощью «Госуслуг» и посещения МФЦ.