МДТ могут закрыть на три месяца из-за найденных Роспотребнадзором нарушений

Малый драмтеатр в Петербурге могут закрыть на три месяца по решению суда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Малый драматический театр (МДТ) в Петербурге могут закрыть на три месяца на ближайшем суде. Об этом заявил депутат городского Заксобрания Борис Вишневский в своем Telegram-канале. Напомним, учреждение опечатали в ночь на 6 мая – Роспотребнадзор нашел там некие нарушения, о которых публично не сообщается. В итоге прокуратура выдала постановление о закрытии театра. Примечательно, что двери МДТ опечатали после резонансных отмен спектаклей с Данилой Козловским.

- 11 мая будет суд, который может приостановить деятельность театра на срок до 90 суток для «исправления недостатков», - предполагает депутат Борис Вишневский со ссылкой на свои собственные источники.

К слову, пока что двери МДТ опечатаны на срок до 12 мая. Спектакли, соответственно, отменены. Разочарованным зрителям возвращают полную стоимость билетов в местах их приобретения. Касса театра в данный момент работает ежедневно с 12:00 до 19:00.