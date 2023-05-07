Известный бренд одежды из Петербурга вдвое увеличит торговые площадки до конца 2023 года

Бренд одежды Befree из Петербурга увеличит число торговых площадок по всей России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Место ушедших из России зарубежных брендов одежды продолжают занимать отечественные аналоги. Известная сеть Befree из Петербурга планирует вдвое увеличить свои торговые площадки в стране до конца 2023 года. Как пишет РБК-Петербург, всего в России откроется не менее 30 магазинов бренда, а в Северной столице добавятся минимум две точки. Ожидается, что продажи продукции при этом вырастут на 30 процентов.

- Мы растим бизнес за счет открытия новых магазинов, новые площади которых добавляют нам продаж, и плюс мы увеличиваем эффективность уже существующих магазинов, - цитируют в издании главу маркетингового отдела бренда Анну Шмакову.

Добавим, что с начала 2023 года сеть открыла уже 23 новых магазинов в России. Их общая площадь составляет 37 тысяч квадратных метров. При этом в компании расширяют весь ассортимент одежды, как мужской, так и женской.