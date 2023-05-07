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НовостиОбщество7 мая 2023 7:39

Известный бренд одежды из Петербурга вдвое увеличит торговые площадки до конца 2023 года

Сеть собирается открыть не менее 30 новых магазинов по всей России
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Бренд одежды Befree из Петербурга увеличит число торговых площадок по всей России.

Бренд одежды Befree из Петербурга увеличит число торговых площадок по всей России.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Место ушедших из России зарубежных брендов одежды продолжают занимать отечественные аналоги. Известная сеть Befree из Петербурга планирует вдвое увеличить свои торговые площадки в стране до конца 2023 года. Как пишет РБК-Петербург, всего в России откроется не менее 30 магазинов бренда, а в Северной столице добавятся минимум две точки. Ожидается, что продажи продукции при этом вырастут на 30 процентов.

- Мы растим бизнес за счет открытия новых магазинов, новые площади которых добавляют нам продаж, и плюс мы увеличиваем эффективность уже существующих магазинов, - цитируют в издании главу маркетингового отдела бренда Анну Шмакову.

Добавим, что с начала 2023 года сеть открыла уже 23 новых магазинов в России. Их общая площадь составляет 37 тысяч квадратных метров. При этом в компании расширяют весь ассортимент одежды, как мужской, так и женской.