1,5-годовалая девочка-близняшка выпала из окна шестого этажа в Петербурге

Врачи борются за жизнь 1,5-годовалой девочки, выпавшей из окна шестого этажа в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1,5-годовалая девочка выпала из окна на лестничной площадке между пятым и шестым этажом в доме на проспекте Мечникова в Петербурге. Как пишет АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все произошло вечером в субботу, 6 мая. 25-летняя мать выскочила на улицу и забрала малышку домой. А потом вызвала скорую. Оказалось, что она собирала дочерей-близняшек на прогулку и не уследила за одной из них, которая выскочила из квартиры.

- Девочка сама спустилась на лестничную площадку и залезла на подоконник. Окно было открыто, она выпала из него на землю, - рассказал источник.

Ребенка госпитализировали с множественными тяжелыми травмами. Девочку поместили в отделение реанимации, врачи борются за ее жизнь. Полиция уже допросила мать близняшек, семья оказалось полной и благополучной. Теперь расследованием инцидента будут заниматься следователи Калининского района.