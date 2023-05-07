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НовостиПроисшествия7 мая 2023 7:55

1,5-годовалая девочка-близняшка выпала из окна шестого этажа в Петербурге

За жизнь малютки борются врачи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Врачи борются за жизнь 1,5-годовалой девочки, выпавшей из окна шестого этажа в Петербурге.

Врачи борются за жизнь 1,5-годовалой девочки, выпавшей из окна шестого этажа в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1,5-годовалая девочка выпала из окна на лестничной площадке между пятым и шестым этажом в доме на проспекте Мечникова в Петербурге. Как пишет АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все произошло вечером в субботу, 6 мая. 25-летняя мать выскочила на улицу и забрала малышку домой. А потом вызвала скорую. Оказалось, что она собирала дочерей-близняшек на прогулку и не уследила за одной из них, которая выскочила из квартиры.

- Девочка сама спустилась на лестничную площадку и залезла на подоконник. Окно было открыто, она выпала из него на землю, - рассказал источник.

Ребенка госпитализировали с множественными тяжелыми травмами. Девочку поместили в отделение реанимации, врачи борются за ее жизнь. Полиция уже допросила мать близняшек, семья оказалось полной и благополучной. Теперь расследованием инцидента будут заниматься следователи Калининского района.