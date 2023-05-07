Тело беременной 19-летней девушки нашли под окнами многоэтажки на улице Кораблестроителей

Тело 19-летней девушки нашли под окнами многоэтажки на Васильевском острове в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тело 19-летней девушки нашли под окнами одной из многоэтажек на улице Кораблестроителей в Петербурге. Труп обнаружил случайный прохожий вечером в субботу, 6 мая. Мужчина тут же вызвал на место скорую и полицию. Но девушка уже не подавала признаков жизни. По предварительной информации, она выпала из окна квартиры на седьмом этаже. Полицейские поднялись наверх, чтобы разобраться в трагедии.

- Девушка жила в квартире вместе с молодым человеком, которому 23 года. Дверь не была заперта. На месте есть камеры видеонаблюдения, полиция изучит записи с них. Идет расследование происшествия, - сообщил источник АН «Оперативное прикрытие» в правоохранительных органах.

Предположительно, в квартире нашли бутылки спиртного и положительный тест на беременность. Полиция разыскивает парня погибшей девушки. Добавим, что ранее spb.kp.ru писала о падении 1,5-годовалой близняшки из окна шестого этажа. К счастью, малышка выжила.