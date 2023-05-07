Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2023 8:49

Движение транспорта в центре Петербурга перекрыли из-за генеральной репетиции Парада Победы

Не проехать по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дороги перекрыли в центре Петербурга на время генрепетиции Парада Победы.

Дороги перекрыли в центре Петербурга на время генрепетиции Парада Победы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение транспорта в центре Петербурга временно перекрыли в воскресенье, 7 мая. Все из-за генеральной репетиции Парада Победы, которая идет на Дворцовой площади. Ограничения действуют до 12:30. В частности, закрыт проезд по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда. Недоступны и следующие набережные: Дворцовая, Адмиралтейская и Зимней канавки.

- Уважаемые пассажиры, автобусные маршруты № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, а также троллейбусы № 1, 7, 10, 11, 17 и 22 на время парада будут ходит по укороченным маршрутам или в объезд, будьте внимательны! – предупредили в пресс-службе Смольного.

К слову, ранее власти Северной столицы запретили по 10 мая использование беспилотников и гидроциклов в Петербурге. Это меры безопасности для охраны порядка. Исключения вводятся только для СМИ и организаций, ответственных за госзаказ.