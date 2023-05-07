Антициклон «Тина» прогреет воздух Петербурга до +11 градусов в воскресенье, 7 мая

Антициклон изменит погоду 7 мая в Петербурге в лучшую сторону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антициклон «Тина» пришел в Петербург в воскресенье, 7 мая. Благодаря ему воздух наконец-то чуть прогрелся. Днем обещают температуру от +9 до +11 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам синоптика, Северная столица оказалась на периферии обширного антициклона. А имя ему дали немецкие метеорологи.

- 7 мая в Петербурге будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Днем температура поднимется от +9 до +11 градусов. Ветер будет северо-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. При этом атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 миллиметра ртутного столба, - написал Михаил Леус у себя в соцсетях.

Добавим, что после 10 мая в Северной столице будет уже значительно теплее, в районе +18 градусов. Да и осадков не обещают. В общем, лето близко.