Неизвестный выстрелил в подростка на детской площадке в Новом Девяткино

Под Петербургом неизвестный выстрелил в 15-летнего подростка на детской площадке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестный открыл огонь по подростку на детской площадке у дома №7 на Арсенальной улице в Новом Девяткино. Все произошло около 22:00 в субботу, 6 мая. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 15-летний парень не сразу понял, что случилось. Он почувствовал боль в указательном пальце и увидел, что в нем застряла пуля от пневматического пистолета. Происшествие заметила сотрудница местного кафе и вызвала на место полицию и скорую.

- Подросток не смог пояснить, откуда в него стреляли, и кто это может быть. Мальчик заявил, что ни с кем не конфликтовал. После госпитализации его отпустили домой и передали родителям. Состояние здоровья оценили как удовлетворительное, - рассказали в полиции.

По факту нападения на подростка собираются возбудить уголовное дело. Полицейские разыскивают владельца пистолета и просматривают записи с ближайших камер видеонаблюдения.