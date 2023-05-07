Умер экс-гендиректор Санкт-Петербургской стройкорпорации Борис Суровцев

В Петербурге умер бывший генеральный директор Санкт-Петербургской строительной корпорации Борис Суровцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов сообщил о смерти бывшего гендиректора Санкт-Петербургской строительной корпорации Бориса Суровцева. Ему было 87 лет. Причины кончины известного в городе строителя не уточняют. Опыт и авторитет Суровцева на протяжении всей жизни был востребован в органах власти. В разное время он работал в Главленинградстрое, был замглавы Ленстройкомитета, а также стал депутатом.

- Глубокое знание отрасли помогало Борису Алексеевичу на протяжении многих лет с успехом возглавлять Санкт-Петербургскую строительную корпорацию, а также представлять наш город в общественных организациях, - цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.

Добавим, что Суровцев оставил после себя множество построенных жилых домов, социальных и инженерных объектов. Кроме этого он писал научные труды, основанные на своем опыте градостроителя.