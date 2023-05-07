Беглов подписал постановление о проведении книжного салона на Дворцовой площади

Беглов одобрил проведение на Дворцовой площади книжного салона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о проведении на Дворцовой площади традиционного книжного салона. В этот раз он будет длиться четыре дня, с 18 по 21 мая. Посетить лекции, мастер-классы и прикупить книги можно будет не только на открытом воздухе на площади, но и в здании Главного штаба Эрмитажа. Всего в рамках салона пройдут примерно 150 мероприятий. Вход по традиции абсолютно бесплатный для всех.

- Основные темы: книжного салона в этом году следующие: 320 лет со дня основания Петербурга, Год педагога и наставника, а также Петербург - культурная столица СНГ, - отметили в пресс-службе правительства Северной столицы.

К слову, для детей на книжном салоне создадут отдельное игровое пространство, где можно будет и отдохнуть, и узнать о новинках от известных детских писателей и издательств. В частности, ребят будут учить читать и писать.