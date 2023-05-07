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НовостиСпорт7 мая 2023 17:39

«Зениту» вручат чемпионский кубок на матче с «Краснодаром» в субботу, 13 мая

Празднование пятого подряд чемпионства откладывается
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Почему "Зениту" не вручили чемпионский кубок после матча со "Спартаком".

Почему "Зениту" не вручили чемпионский кубок после матча со "Спартаком".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Зенит» выиграл в пятый раз подряд чемпионат России, но остался без кубка. Как пояснили spb.kp.ru в пресс-службе клуба на «Газпром Арене», трофей вручат команде в субботу, 13 мая. Решили перестраховаться. 13 мая сине-бело-голубые сыграют на домашнем стадионе против «Краснодара». Вместе с кубком «Зениту» вручат и золотые медали. Хозяевам уже не нужно будет играть на результат – никто из соперников не сможет догнать их в оставшиеся пять туров.

- Мы делаем свою работу. А все титулы и награда для нас – все-таки второстепенные вещи, - говорил незадолго до чемпионского матча Сергей Семак.

Напомним, пятое подряд чемпионство «зенит» завоевал благодаря волевой победе над «Спартаком» со счетом 3:2. «Золотой» год забил Иван Сергеев, причем на добавленных минутах.

- Пять из пяти. Празднуй, футбольная столица! – процитировали Алексея Миллера в пресс-службе «Зенита» по горячим следам после победной игры.