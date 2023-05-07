«Зениту» вручат чемпионский кубок на матче с «Краснодаром» в субботу, 13 мая

Почему "Зениту" не вручили чемпионский кубок после матча со "Спартаком". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Зенит» выиграл в пятый раз подряд чемпионат России, но остался без кубка. Как пояснили spb.kp.ru в пресс-службе клуба на «Газпром Арене», трофей вручат команде в субботу, 13 мая. Решили перестраховаться. 13 мая сине-бело-голубые сыграют на домашнем стадионе против «Краснодара». Вместе с кубком «Зениту» вручат и золотые медали. Хозяевам уже не нужно будет играть на результат – никто из соперников не сможет догнать их в оставшиеся пять туров.

- Мы делаем свою работу. А все титулы и награда для нас – все-таки второстепенные вещи, - говорил незадолго до чемпионского матча Сергей Семак.

Напомним, пятое подряд чемпионство «зенит» завоевал благодаря волевой победе над «Спартаком» со счетом 3:2. «Золотой» год забил Иван Сергеев, причем на добавленных минутах.

- Пять из пяти. Празднуй, футбольная столица! – процитировали Алексея Миллера в пресс-службе «Зенита» по горячим следам после победной игры.