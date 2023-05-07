Огни на Ростральных колоннах зажгли в честь десятого чемпионства «Зенита»

В Петербурге зажгли Ростральные колонны в честь чемпионства "Зенита". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова в Петербурге зажгли огни вечером в воскресенье, 7 мая. Это сделали в честь десятого чемпионства «Зенита» в Российской Премьер-лиге. Напомним, сине-бело-голубые обыграли московский «Спартак» со счетом 3:2, на последних минутах «золотой» мяч забил Иван Сергеев. Итого зенитовцы за пять туров до конца чемпионата выиграли турнир. По всему городу идут праздничные мероприятия. Огни на Ростральных колоннах можно увидеть до 23:00.

Чемпионы качают Сергея Семака после матча. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В Северной столице включили золотую подсветку дома «Зингера» на Невском проспекте. В метро по громкой связи поздравляют «Зенит» с чемпионством. Синюю подсветку включили на Большом проспекте Петроградской стороны. «Лахта Центр» окрасится в золотой цвет, - перечислили чемпионские сюрпризы в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что кубок РПЛ сине-бело-голубым вручат в субботу, 13 мая, на домашнем матче с «Краснодаром».