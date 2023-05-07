«Спартак» пожаловался в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Зенитом»

"Спартак" обратится в ЭСК РФС из-за ряда спорных эпизодов в матче с "Зенитом". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Спартак» решил обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итога матча с «Зенитом», в котором петербуржцы победили и стали чемпионами в пятый раз подряд. Москвичи собираются пожаловаться на спорную, по их мнению, трактовку ряда эпизодов. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы спартаковцев Дмитрий Зеленов.

- Обратимся в ЭСК по нескольким эпизодам после изучения записи матча, -коротко сообщил Зеленов корреспондентам.

Напомним, что «Зенит» обыграл москвичей со счетом 3:2. В середине второго тайма у «Спартака» удалился новичок Дуарте, влетевший в Малкома. Тем не менее, до последних минут счет был равный, пока Иван Сергеев не забил «золотой» гол. По мнению ряда спортивных экспертов, в ходе игры арбитр действительно пару раз проглядел нарушения на игроках «Спартака». Впрочем, результативными они не оказались.