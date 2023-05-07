Бубнов назвал посредственной игру «Зенита» в чемпионском матче против «Спартака»

Александр Бубнов раскритиковал игру "Зенита" в чемпионском матче. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Легенда советского футбола и известный аналитик Александр Бубнов назвал очень посредственной игру «Зенита» в чемпионском матче против «Спартака». Напомним, петербуржцы обыграли гостей со счетом 3:2 и досрочно выиграли «золото» в РПЛ, уже в пятый раз подряд. По мнению Бубнова, спартаковцы сами виноваты в проигрыше – «привет» чудовищной ошибке Селихова при выбивании мяча и глупому удалению Дуарте.

- Я бы не сказал, что петербуржцы провели хороший матч. Это была очень посредственная игра в их исполнении, они допускали много ошибок в обороне – прежде всего, на угловых, - цитируют Александра Бубнова на спортивном портале sportbox.ru.

При этом эксперт отметил, что о чемпионстве «Зенита» было ясно и раньше принципиальной игры со «Спартаком». Бубнов уверен, что никто не смог бы навязывать борьбу петербуржцам в сезоне – сине-бело-голубые лучше всех по составу и выступали стабильнее остальных.