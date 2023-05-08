Теплая погода без осадков пришла в Петербург 8 мая

К 9 мая погода сильно не поменяется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики пообещали Санкт-Петербургу долгожданное потепление под конец майских праздников. По данным метеоролога Михаила Леуса, 8 мая в городе на Неве температура поднимется до значений +14 градусов. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

- Сегодня метеорологические условия в регионе будет формировать северная периферии антициклона. При переменной облачности дождей сегодня не ожидается, а в изменении температурных показателей сохранится тенденция к постепенному повышению, - объяснил Михаил Леус.

По его прогнозу, 8 мая в Петербурге ожидается температура до +14 градусов днем, в Ленинградской области воздух прогреется до +15 градусов. Порывы ветра будут достигать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

9 мая осадков не ожидается, утром будет +4, +6 градусов, днем до +14, +16 градусов.

Напомним, еще 6 мая погода в Петербурге преподнесла сюрприз в виде снега. Осадки укутали белой пеленой дороги на все утро, к концу первой половине дня хлопья растаяли.