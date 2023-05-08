Водитель «Киа» сбил молодых подруг на обочине в Ленобласти и после скрылся

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Ленобласти задержала водителя, который скрылся после смертельного ДТП в Тосненском районе. Авария случилась 7 мая в одном из садоводческих товариществ. Водитель автомобиля «Киа Спортейдж», двигаясь в сторону поселка Соколов Ручей, сбил двух подруг. Девушки шли по обочине попутно по правому краю дороги. После чего виновник аварии с места происшествия сбежал.

- В результате ДТП 21-летняя девушка скончалась на месте происшествия, ее 18-летняя подруга в тяжелом состоянии госпитализирована, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В этот же день возле места ДТП, в ходе патрулирования территории, нарядом ДПС по подозрению в совершении данного преступления злоумышленник задержан.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что только за прошлый год водитель «Киа» привлекался за нарушение ПДД 11 раз.