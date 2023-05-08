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НовостиСпорт8 мая 2023 7:29

«Зенит» добавил вторую звезду на эмблему после досрочной победы в чемпионате России

Петербургский клуб одержал победу в матче со «Спартаком»
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Вторая звезда появилась 7 мая. Фото: ФК "Зенит"

Вторая звезда появилась 7 мая. Фото: ФК "Зенит"

Футбольный клуб «Зенит» добавил вторую звезду на эмблему сразу после победы в Чемпионате России. Победителями сине-бело-голубые стали досрочно. Команда одержала победу в матче со «Спартаком» 7 мая, который закончился со счетом 3:2.

Новую клубную эмблему уже представили на страничках «Зенита» в социальных сетях.

Отметим, «Зенит» получил право нанести вторую звезду на эмблему после того, как клуб стал десятикратным чемпионом России по футболу.

Отмечать чемпионство «Зенит» будет после следующего домашнего матча чемпионата России. 13 мая команда под руководством Сергея Семака примет на домашней арене «Краснодар».

В честь чемпионства в Петербурге зажгли ростральные колонны на Васильевском острове. Также по Неве прошли два судна с гигантскими звездами на борту, символизирующие победу. К слову, на чемпионском матче перед открытием впервые за много лет воссоединилась группа "Тату". Они выступили на стадионе перед игрой.