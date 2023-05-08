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НовостиПроисшествия8 мая 2023 8:00

Пироман сжег четыре автомобиля в Петербурге

Полиции удалось оперативно задержать поджигателя
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Полиция возбудила уголовное дело.

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга задержала мужчину, который поджигал автомобили в Красносельском районе города. О пожаре на улице Десантников сообщили местные жители. По словам очевидцев, во дворе дома горели четыре автомобиля: «УАЗ 22069-04», «Рено Дастер», «УАЗ Патриот», «Пежо 408». Повредились только машины, пострадавших не было.

Когда на место ЧП приехали специалисты, то рядом обнаружили горючие материалы и обгорелую тряпку. Спустя несколько часов нашли и самого пиромана.

- В этот же день у дома 32 по улице Десантников нарядом полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый 58-летний петербуржец, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.