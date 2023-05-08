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НовостиОбщество8 мая 2023 8:31

Спасатели Ленобласти помогли собаке выбраться из подвала с водой

Пес провалился в яму на стройке и мог погибнуть
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Пес не смог выбраться наружу самостоятельно. Фото: vk.com/acclo

Пес не смог выбраться наружу самостоятельно. Фото: vk.com/acclo

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти достали из ямы провалившегося пса. Об этом рассказали спасатели на страничке «Вконтакте» 7 мая 2023 года. Вызов поступил от очевидцев. Сообщалось, что в поселке Аннолово в Федоровском городском поселении Тосненского района пес упал в подвал надстроенного здания. Сам он выбраться наружу не мог и жалобно скулил. На место выехала дежурная смена из города Тосно.

- Спасатели эвакуировали животное и отпустили на волю, - отчитались спасатели на своей странице в соцсетях.

Еще один случай, когда спасателям пришлось помогать животному, был 1 мая. В поселке Ульяновк корова упала в канаву и самостоятельно выбраться от туда не могла, хозяевам тоже не удавалось вызволить буренку. За несколько минут спасатели вытащили корову из западни и передали владельцам.