Петербуржцы возложили цветы к мемориалу «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте

Традиционное возложение цветов прошло на Невском проспекте. Фото: t.me/Piotrovsky

- Сюда приходят ветераны, жители блокадного Ленинграда, молодежь. С каждым годом молодежи становится все больше: это и волонтерские организации, и школы, и просто ребята, - отметил Пиотровский. - Сегодня табличка на Невском - это не только символ мужества, но и символ уверенности в завтрашнем дне!

Напомним, в этом году отмечается 78-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Празднование будет отличаться от предыдущих. Парад Победы на Дворцовой площади можно будет посмотреть только по телевиденью, на трибуны пригласят только ветеранов. Еще акцию «Бессмертный полк» перенесли в онлайн формат или предложили желающим распечатать изображения своих родственников, участвовавших в войне, и разместить на автомобилях, бейджах или футболках. Массовое шествие по центру Петербурга отменили.