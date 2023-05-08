Байкеры Ленобласти устроили мотопробег вместо акции «Бессмертный полк»

Байкеры провезли портреты своих предков по памятным местам Ленобласти. Фото: lenobl.ru/ru/

Традиционная акция «Бессмертный полк» прошла в Ленобласти в новом формате 8 мая. В преддверии праздника байкеры устроили мотопробег по памятным местам региона. Акцию назвали «Бессмертный мотополк», сообщает администрация Ленобласти. Более 30 мотолюбителей везли портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Кстати, колонну мотоциклистов возглавил губернатор Александр Дрозденко. Вместе с другими участниками он стартовал в деревне Керро.

- У нас сегодня традиционный мотопробег. Он немного отличается от мотопробегов предыдущих лет: мы его посвящаем 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Поэтому первое, что мы сделаем сегодня, это братской мотоколонной доедем до Рубежного камня, где возложим цветы и поклонимся защитникам Невского пятачка, а затем переедем в музей-диораму «Прорыв». Сегодня еще одна особенность — мы назвали сегодняшний мотопробег «Бессмертный мотополк» — у нас на лобовых стеклах портреты наших дедов и прадедов и этот пробег мы посвящаем им», — передают слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко пресс-служба администрации региона.

Точку старта, деревню Керро во Всеволожском районе Ленобласти, тоже выбрали не случайно. Именно там в годы войны пролегал Лемболовский батальонный рубеж обороны.